Covid, morto in cella Squartatore dello Yorkshire: ha rifiutato cure

Uno dei serial killer più tristemente famosi nella storia recente del Regno Unito, Peter Sutcliffe, è morto per Covid all'età di 74 anni. L'uomo era stato trasferito dal carcere a una struttura ospedaliera ma ha rifiutato di sottoporsi alle terapie contro il coronavirus, come si legge sul sito della Bbc ( COVID: GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE ).

Arrestato nel 1981, fu curato per una schizofrenia paranoide

Sutcliffe era stato catturato nel 1981 e recluso inizialmente sull'isola di Wight. Condannato a diversi ergastoli, dall'84 era stato tuttavia trasferito in un'ala del Broadmoor Hospital, una clinica psichiatrica di alta sicurezza nel Berkshire (Inghilterra Sud-orientale), sulla base d'una diagnosi di schizofrenia paranoide. Nel 2016 i medici lo hanno dichiarato guarito e quindi in condizioni di tornare in galera. Era stato quindi rinchiuso nella prigione di Frankland, nord-est dell'Inghilterra. Lo avevano definito "The Yorkshire Ripper" per come infieriva sui corpi delle vittime con martelli, cacciavite, coltelli. Resta emblematica la foto del suo arresto, col pizzetto luciferino e lo sguardo raggelante.