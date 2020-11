Covid, a New York torna la paura. De Blasio: “Evitiamo seconda ondata"

Indice positività al 2,36%

Per questo da oggi i newyorchesi hanno di nuovo accesso alla mappa che illustra in tempo reale la situazione dei contagi dettagliata in base al codice postale di appartenenza. La mappa interattiva, consultabile sul sito del Comune, mostra quanti sono risultati positivi zona per zona nell'ultima settimana ed è possibile anche confrontare i dati con quelli del passato, fino a tre mesi fa. New York City ha a oggi un indice di positività del 2,36 per cento, per una media settimanale del 2,2.