Elezioni Usa 2020, il discorso di Biden: “Vinceremo. Basta rabbia"

Il candidato democratico alla Casa Bianca predica calma e non dichiara ancora la vittoria. “Ma i numeri sono chiari e ci dicono che vinceremo”, aggiunge con accanto Kamala Harris. Poi l’invito: “La grande maggioranza degli americani che hanno votato vuole che il vetriolo sia messo fuori dalla politica”. Sul coronavirus: “Agirò subito per fermarlo”

Joe Biden è ormai sulla strada della Casa Bianca, ma l’ex vicepresidente di Obama ha preferito non dichiarare la vittoria. “Non possiamo ancora dichiarare la vittoria finale, ma i numeri sono chiari e ci dicono che vinceremo. Vinceremo la Georgia e vinceremo la Pennsylvania. Vinceremo questa gara con una chiara maggioranza”, ha detto il candidato democratico parlando a Wilmington, in quella che doveva essere la festa della vittoria. Il conteggio delle schede elettorali in cinque Stati chiave è ancora in corso, così le elezioni Usa 2020 - a quattro gioni dall’Election day (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE) - non hanno ancora un vincitore (né uno sconfitto, visto che Donald Trump si sente ancora in corsa e assicura: “Le azioni legali sono appena iniziate”).

Biden: “Siate pazienti, ogni voto sarà contato” leggi anche Elezioni Usa 2020, tra ricorsi e accuse di brogli: cosa può succedere Durante il suo intervento in Delaware, con accanto la candidata vicepresidente Kamala Harris, Biden ha sottolineato: “Siamo in corsa per raggiungere i 300 grandi elettori. Abbiamo già 74 milioni di voti, il ticket più votato della storia". E ancora: “Saremo i primi democratici in anni a vincere in Georgia e Arizona". Il candidato democratico ha però invitato alla calma: “State calmi e siate pazienti, ogni voto sarà contato”. Ha poi aggiunto, dichiarandosi pronto a servire tutti come presidente, anche quelli che non lo hanno votato: “È il tempo di dire basta alla rabbia e alla demonizzazione nella politica. La grande maggioranza degli americani che hanno votato vuole che il vetriolo sia messo fuori dalla politica e che il Paese si unisca e guarisca le sue ferite” (VIDEO).

“Agirò subito per fermare il Covid vedi anche Elezioni Usa 2020, chi sono i nuovi eletti al Congresso. FOTO Biden ha parlato anche dell’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI – LO SPECIALE). “Agirò fin dal primo giorno per fermare il Covid”, ha promesso il candidato democratico (VIDEO). “Mentre aspettiamo i risultati finali – ha aggiunto spiegando di aver incontrato, insieme a Kamala Harris, alcuni esperti di economia e coronavirus – voglio che la gente sappia che non stiamo con le mani in mano. Non possiamo salvare le vite che sono già state perse, ma possiamo salvare molte vite nei prossimi mesi”.