Risultati elezioni Usa 2020: Biden verso vittoria, Trump contesta. LIVE

"Non abbiamo ancora una dichiarazione finale, ma i numeri sono chiari, e ci dicono che vinceremo. Vinceremo la Georgia e vinceremo la Pennsylvania": Joe Biden parla a Wilmington in quella che doveva essere la festa della vittoria. Ma il conteggio in cinque Stati chiave è ancora in corso. Biden aumenta il suo distacco in Pennsylvania, Georgia e Nevada. La speaker della Camera Nancy Pelosi definisce già Biden 'presidente eletto', ma Trump twitta: "Joe Biden non dovrebbe reclamare l'incarico di presidente, sarebbe sbagliato. Anch'io potrei farlo. Le azioni legali sono appena iniziate". La Corte suprema ordina alla Pennsylvania di separare le schede giunte dopo l'Election day del 3 novembre ma non ferma il conteggio.

La mappa del voto:

Stati Trump : Utah, Kansas, North e South Dakota, Montana, Louisiana, Nebraska, Wyoming, Indiana, Iowa, West Virginia, Kentucky, South Carolina, Texas, Alabama, Arkansas, Oklahoma, Missouri, Tennessee, Idaho e Mississippi, Ohio, Florida



Stati Biden : Oregon, Washington, California, Colorado, Hawaii, Illinois, Connecticut, Virginia, Vermont, Massachussetts, Maryland, Minnesota, Delaware, New Jersey, Rhode Island, New York, New Mexico e il District of Columbia, New Hampshire, Maine, Wisconsin, Michigan, Georgia