Coronavirus, la Francia verso misure più dure

Gérald Darmanin, titolare del ministero dell'Interno francese, ha anticipato una possibile nuova stretta per contenere i contagi. Quanto alle misure, il ministro ha detto di "non sapere quali sono esattamente". Tra le ultime ipotesi allo studio circolate, anche un possibile lockdown durante il fine settimana. L'ultimo bollettino ha registrato altri 26mila casi in un giorno

In Francia presto si dovranno prendere delle "decisioni difficili" per lottare contro il coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Lo ha detto il ministro francese dell'Interno Gérald Darmanin, parlando ai microfoni di France Inter, prima dell'apertura del Consiglio Difesa che sarà focalizzato sulla gestione della crisi sanitaria all'Eliseo. La Francia è tra i Paesi che contano più casi al mondo (LA GALLERY) e il 26 ottobre sono stati registrati altri 26mila nuovi contagi.

Il ministro: "Previste nuove strette" approfondimento Coronavirus, i 10 Paesi con più casi in 24h: Francia seconda al mondo Quanto alle misure, il ministro francese ha dichiarato di "non sapere quali sono esattamente". Ma è chiaro che anche la Francia, "come tutti i nostri vicini" europei, si dirige verso una nuova stretta. Tra le ultime ipotesi allo studio circolate, anche un possibile lockdown durante il fine settimana. In tutto il Paese, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University dl 27 ottobre, si contano più di 1 milione e 209mila casi e più di 35mila decessi, in totale.