Covid, nuovo record di casi in Francia: oltre 52mila contagi in 24 ore

Nel Paese si continuano a registrare numeri in aumento. Nelle ultime 24 ore 52.010 casi e 116 decessi, nonostante le misure restrittive adottate la scorsa settimana. A inizio settembre il tasso di positività dei tamponi era del 4,5%, oggi è al 17%. Nei giorni scorsi il governo ha esteso il coprifuoco notturno per 46 milioni di persone

Nonostante le misure restrittive adottate la scorsa settimana, la Francia continua a registrare numeri in aumento per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Nelle ultime 24 ore sono stati comunicati 52.010 casi, superando per la prima volta da inizio pandemia la soglia simbolica dei 50mila contagi in un giorno solo. Nei registri dell'Autorità della Sanità pubblica figurano anche 116 decessi che portano il bilancio totale delle vittime a 34.761.

Il tasso di positività continua a salire leggi anche Coronavirus, 10 Paesi con più casi in 24h: Francia e Uk nei primi 5 Sono anche altri numeri però a rappresentare la drammaticità della situazione in Francia: a inizio settembre il tasso di positività dei tamponi era del 4,5%, oggi è al 17%. Nei giorni scorsi il governo ha esteso il divieto di circolazione notturno per 46 milioni di persone, i due terzi degli abitanti del Paese. Venerdì scorso, il presidente Emmanuel Macron ha chiaramente detto che è troppo presto per dire se si profila un nuovo lockdown, dopo quello avvenuto nei due mesi in primavera in cui tutta la Francia è rimasta in paralisi.