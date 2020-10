Coronavirus Francia, superato il milione di contagi

Il primo ministro terrà un conferenza stampa per fare il punto sull'applicazione delle misure per fermare la recrudescenza del virus. L'esecutivo intende estendere lo stato d'emergenza al 16 febbraio 2021

Nel pomeriggio il governo francese annuncerà che "alcuni distretti passeranno allo stato di massima allerta", a fronte dell'avanzare dei contagi. Alle 17 è prevista la conferenza stampa per premier, Jean Castex. Per alcune delle zone dove verrà aumentato il livello di allerta è prevista l'introduzione di un coprifuoco. Restrizioni (coprifuoco dalle 21 alle 6) che sono già in vigore da sabato scorso in diverse città, tra cui Parigi. L'esecutivo intende anche estendere lo stato d'emergenza al 16 febbraio 2021.