Coronavirus Francia: verso proroga stato di emergenza fino al 16/02

Da domani estesa ad altri distretti allerta massima

Il portavoce ha inoltre confermato che il premier Jean Castex terrà domani alle ore 17:00 una conferenza stampa sull'applicazione delle misure per lottare contro l'epidemia. In quell'occasione, ha proseguito, "un certo numero di (nuovi, ndr) dipartimenti" passerà in allerta massima, per alcuni con coprifuoco. Il coprifuoco dalle 21 alle 6 è già in vigore da sabato in diverse città, tra cui Parigi (sostanzialmente vige in tutte le otto grandi metropoli).