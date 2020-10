Coronavirus Belgio, impennata di casi: +93% in sette giorni

Il picco venerdì scorso con oltre 7mila casi. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto di sanità pubblica, tra il 4 e il 10 ottobre ci sono state in media 5.057 contagi al giorno

Continuano a salire i contagi da coronavirus in Belgio. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto di sanità pubblica Sciensano, tra il 4 e il 10 ottobre ci sono stati in media 5.057 contagi al giorno. Si tratta di un aumento del 93% rispetto alla settimana precedente (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE).

Picco di contagi raggiunto venerdì approfondimento Coronavirus, 10 Paesi con più casi in 24h: ci sono anche Uk e Francia Secondo quanto scrive l’agenzia di stampa belga, venerdì scorso sarebbe stato registrato il picco di 7.030 nuovi contagi. E se la Francia aspetta le parole del presidente Macron che, questa sera, potrebbe annunciare una stretta del governo per far fronte all’aumento del contagio a Lille e nella regione di Parigi, anche le autorità belghe non escludono questa eventualità.