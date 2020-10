Eloisa Fontes, modella sparita un anno fa in Usa ritrovata in Brasile

La ragazza, 26 anni, è stata trovata in una favela di Rio de Janerio, sola e disorientata. Aveva già fatto perdere le sue tracce un'altra volta nel 2019

Una modella brasiliana, Eloisa Pinto Fontes, di 26 anni, è stata trovata sola e disorientata in una baraccopoli di Rio de Janeiro, in Brasile, un anno dopo essere scomparsa a New York. La ragazza nel corso della sua carriera è stata sulle copertine di molte riviste di moda, da Elle a Glamour, e ha sfilato per stilisti come Dolce & Gabbana.

Girava per la favela a torso nudo e senza scarpe vedi anche Bolsonaro, il suo cane firma legge sugli abusi contro animali. VIDEO La ragazza, originaria dello Stato di Alagoas nel nord-est del Brasile, è stata trovata mentre vagabondava nella favela del Morro do Cantagalo a Rio, nel sud-est del Paese, il 6 ottobre scorso. Fontes è stata intercettata da una squadra di agenti del quartiere che avevano ricevuto segnalazioni su una sconosciuta che girava per la favela a torso nudo e senza scarpe da due giorni. La modella portava con sé uno zaino che contenva alcuni vecchi contratti stipulati con le agenzie di moda per cui aveva lavorato. Per i media locali, subito dopo la sua sparizione la ragazza avrebbe vissuto prima a Copacabana, dove avrebbe avuto una relazione con un uomo per quattro mesi.

Sparita nel giungo del 2019 leggi anche Coronavirus, rinviato il Carnevale di Rio 2021 a data da destinarsi La ragazza era scomparsa nel giugno 2019 a New York, dove viveva con suo marito, il collega modello Andre Birleanu. La sua famiglia da allora ha continuato a cercarla. A causare la sua fuga, secondo quanto riportano i media locali, è stato forse lo stress causato dal lavoro e probabilmente qualche contrasto con il marito.