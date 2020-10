Bolsonaro, il suo cane firma legge sugli abusi contro animali. VIDEO

Show del presidente del Brasile durante la cerimonia per la ratifica della legge che inasprisce le pene per chi maltratta gli animali domestici

Jair Bolsonaro torna a far parlare di sé. In occasione della firma al disegno di legge che aumenta le pene per chi maltratta gli animali domestici appena approvato dal Congresso, il presidente del Brasile ha deciso di imbastire uno show col suo cane durante la cerimonia, provando a fargli autografare il documento. Dopo averlo fatto “sedere” al tavolo, ha provato a mettere la penna tra le zampe del suo amico a quattro zampe, che però non è sembrato molto collaborativo e nemmeno a suo agio.