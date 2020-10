Mali, liberati padre Maccalli e Nicola Chiacchio: oggi rientro a Roma

Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio, liberati in Mali l’8 ottobre , verranno ascoltati al loro rientro in Italia, previsto nel pomeriggio di oggii, dai magistrati della Procura di Roma e dai carabinieri del Ros. I due erano stati trasferiti in Mali dopo il sequestro in Niger ad opera di gruppi jihadisti legati ad Al Qaida nel Maghreb Islamico (Aqmi).

La liberazione di Maccalli e Chiacchio

Sulla vicenda dei due connazionali, il pm Sergio Colaiocco aveva aperto un fascicolo di indagine in cui si ipotizzava il reato di sequestro con finalità di terrorismo. Sull'esistenza in vita di padre Maccalli e Chiacchio aveva già fornito elementi agli inquirenti Luca Tacchetto, tornato libero nel marzo scorso dopo 15 mesi di prigionia in Mali assieme alla sua amica canadese Edith Blais. L'uomo aveva raccontato di avere incontrato i due connazionali durante i mesi in cui è stato tenuto in ostaggio. Con i due italiani hanno riacquistato la libertà l'ostaggio francese Sophie Pétronin e Soumalia Cissé, un noto politico maliano. Petronin, 75 anni, era l'ultima cittadina francese in mano a rapitori: era stata sequestrata il 24 dicembre 2016 da un gruppo armato a Gao, nel nord del Mali.

Le reazioni in Italia

Dopo la liberazione, sono state molte le reazioni nel nostro Paese. "Una bella notizia: padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio sono finalmente liberi e stanno bene. Erano stati rapiti da un gruppo jihadista. Grazie alla nostra intelligence, in particolare all'Aise, e a tutti coloro che hanno lavorato per riportarli a casa", ha commentato su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Anche il premier Giuseppe Conte ha espresso soddisfazione ringraziando, oltre all'intelligence, la Farnesina: "Stanno rientrando in Italia!", ha annunciato il premier. Mentre ai microfoni di 'Moka', Radio 1 Rai, Padre Antonio Porcellato, Superiore Generale della Società delle Missioni Africane (SMA) di cui fa parte Padre Luigi Maccalli, ha raccontato la gioia nell'aver appreso la notizia della liberazione: “Siamo scesi tutti per brindare insieme e stare insieme. Ringraziamo tantissime persone che hanno pregato dappertutto, un grazie particolare all'Unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri che in questi due anni ci ha sostenuti, soprattutto ha sostenuto la famiglia, e che ha operato con intelligenza ed efficacia per questa liberazione".