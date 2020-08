Mali, colpo di Stato: arrestati il presidente e il premier

Lo ha annunciato uno dei capi dei militari ammutinati dopo le confuse notizie circolate in giornata che indicano un golpe in corso. "Il presidente Ibrahim Boubacar Keita e il premier Boubou Cisse sono sotto il nostro controllo", ha riferito. Nelle scorse ore era stato annunciato l’arresto dei ministri degli Esteri e delle Finanze e del presidente del Parlamento. Il presidente francese Macron ha condannato quanto sta accadendo

Il presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keita , e il premier, Boubou Cissé sono stati arrestati. Lo ha annunciato uno dei capi dei militari ammutinati dopo le confuse notizie circolate in giornata che indicano un golpe in corso. Nelle scorse ore era stato annunciato l’arresto dei ministri degli Esteri e delle Finanze e del presidente del Parlamento. I soldati si sono ribellati all'interno di una base militare poco fuori Bamako, la capitale del Paese. Il presidente francese Macron ha condannato il colpo di Stato.

"Possiamo dirvi che il presidente e il primo ministro sono sotto il nostro controllo. Li abbiamo arrestati a casa del presidente", ha detto un soldato che ha chiesto l’anonimato. "Sono su un veicolo blindato diretti a Kati", il campo militare alla periferia di Bamako dove in mattinata è iniziato l'ammutinamento, ha riferito un'altra fonte militare.

Un portavoce militare aveva riferito nel pomeriggio che erano stati sparati colpi di arma da fuoco in una caserma nei pressi della capitale Bamako, riporta la Bbc . La sede della televisione nazionale (Ortm) è stata evacuata. "Questa mattina, alcuni militari arrabbiati hanno preso le armi alla base di Kati e hanno sparato in aria. Erano parecchi e molto nervosi", ha detto all'Afp un medico dell'ospedale di Kati, località a circa 15 chilometri dalla capitale e dove nel 2012 fu condotto un colpo di Stato.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha condannato il tentativo di golpe in corso e ne ha discusso con il presidente nigeriano Mahamadu Issufu, l'ivoriano Alassane Ouattara e il senegalese Macky Sall esprimendo "il suo pieno sostegno agli sforzi di mediazione dell'Ecowas " (Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale). L'Eliseo ha fatto sapere che il capo di Stato francese "segue da vicino la situazione e condanna il tentato ammutinamento in corso".

Ambasciata Italia: "Chi è a Kati e Bamaco resti in casa"

"In considerazione degli sviluppi odierni della situazione, si raccomanda a tutti coloro che si trovino a Kati e a Bamako di rimanere in casa”, ha scritto in un avviso sulla pagina Facebook l'ambasciata italia a Dakar che segue anche il Mali.