George Floyd, scarcerato su cauzione l’agente che lo ha ucciso

L’uccisione di George Floyd

Il nome di George Floyd è diventato il simbolo della lotta antirazziale in tutto il mondo dal 25 maggio 2020. Quel giorno l'uomo, afroamericano di 46 anni residente a Minneapolis, viene fermato da quattro poliziotti a causa di un documento falso. Dopo averlo fatto uscire dall'auto in cui si trovava, uno degli agenti, Chauvin, lo ha tenuto a terra con un ginocchio sul collo per 8 minuti e 46 secondi, causandone la morte per soffocamento.