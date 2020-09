Il Vaticano sull'eutanasia: "È un crimine, complice chi legifera"

Il Vaticano contro l'eutanasia. Nella Lettera "Samaritanus bonus" redatta dalla Congregazione vaticana per la Dottrina della fede, si legge infatti che "la Chiesa ritiene di dover ribadire come insegnamento definitivo che l'eutanasia è un crimine contro la vita umana perché, con tale atto, l'uomo sceglie di causare direttamente la morte di un altro essereumano innocente". Il documento "sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita", è stato approvato da Papa Francesco il 25 giugno scorso e pubblicato oggi, 22 settembre.

"Il suicidio assistito è un atto illecito"

"Una persona che sceglie con piena libertà di togliersi la vita rompe la sua relazione con Dio e con gli altri e nega se stessa come soggetto morale", ribadisce ancora la lettera del Vaticano. "Il suicidio assistito ne aumenta la gravità, in quanto rende partecipe un altro della propria disperazione, inducendolo a non indirizzare la volontà verso il mistero di Dio", e "di conseguenza a non riconoscere il vero valore della vita e a rompere l'alleanza che costituisce la famiglia umana". La Congregazione vaticana per la Dottrina della Fede aggiunge poi che "aiutare il suicida è un'indebita collaborazione a un atto illecito".