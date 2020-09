Coronavirus, i Paesi con più casi in 24 ore: Francia quarta al mondo

8/21 ©Getty

Tra le 10 nazioni con più contagi in 24 ore, al quarto posto, c'è la Francia. I nuovi casi sono 11.569. Oltre metà Paese è "zona rossa": in circa la metà dei dipartimenti francesi, infatti, è stata dichiarata l'allerta coronavirus. In particolare, 50 dipartimenti corrispondenti alla maggioranza del territorio nazionale sono stati dichiarati in "zona di circolazione attiva del virus". Una classificazione che permette, tra l'altro, ai prefetti di adottare misure supplementari per bloccare l'avanzata del virus