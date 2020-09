Navalny, il partito Russia Futura abolito dalla Corte suprema russa

Dal 2012 Navalny e i suoi fedelissimi tentano di registrare il proprio partito ma da 8 anni questo diritto viene loro negato. Alleanza popolare, Partito del progresso e Russia del futuro non sono mai stati accettati a causa di alcuni errori nell'elaborazione dei documenti o perché altri partiti sarebbero già stati registrati con gli stessi nomi. Nel frattempo, da Berlino, Navalny tiene informati i sostenitori sul suo stato di salute, dopo l'avvelenamento subito lo scorso agosto . Negli ultimi giorni ha pubblicato sul suo profilo Instagram foto in cui si presenta in piedi o in compagnia della moglie Yulia Navalnaya.

"Rivoglio i miei indumenti sequestrati"

E proprio dall’ospedale Charite, l’attivista ha scritto sul suo Blog una denuncia nei confronti forze dell'ordine russe per non aver ancora restituito i suoi vestiti sequestrati a Omsk. Navalny ha sottolineato che “i vestiti gli sono stati presi in virtù del controllo della pre-indagine, che non può durare più di 30 giorni". Per l’oppositore, l'obiettivo delle autorità russe è “nascondere il pezzo di prova più importante”, i suoi indumenti potrebbero essere, infatti, contaminati. Come lui stesso scrive: “Considerando che nel mio corpo sono state trovate tracce di Novichok, e che è molto probabile che propri gli indumenti siano stati il contatto per la somministrazione sono una prova molto importante. Esigo che i miei vestiti siano accuratamente imballati in un sacchetto di plastica e che mi siano restituiti", ha affermato nel suo lungo post.