Navalny posta una foto su Instagram in piedi sulle scale

In piedi sulle scale dell'ospedale di Berlino in cui è ricoverato dopo l'avvelenamento denunciato dalla Germania che ha rischiato di costargli la vita. Così appare Alexei Navalny nella foto che ha postato il 19 settembre sul suo profilo Instagram . "Fatemi raccontare della mia ripresa", scrive l'attivista anti-Putin. "Ora è un percorso chiaro, per quanto lungo. Ora sono uno di quei tipi a cui tremano le gambe quando salgono le scale, ma almeno sta pensando: 'Oh, ma sono scale! La gente le usa per salire. Io forse dovrei cercare un ascensore'".

Problemi di memoria dopo il coma farmacologico

Navalny riferisce anche di aver avuto problemi di memoria nei primi giorni dopo l'uscita dal coma farmacologico. "Non riconoscevo le persone non potevo capire come si fa a parlare". Inoltre, "il dottore mi visitava ogni mattina e diceva: 'Alexei, ti ho portato una lavagna, pensa a una parola da scriverci sopra. Questo mi rendeva disperato, perché anche se riuscivo a capire in generale cosa il dottore volesse da me, non sapevo da dove prendere le parole. In quale parte della testa appaiono? Dove trovare una parole e come fare in modo che significhi qualcosa?".