Il Regno Unito è alle prese con una fase molto dura della pandemia, con un boom di nuovi contagi. Multe fino a 11mila euro (10mila sterline) per chi viola l'isolamento. Si pensa anche a nuove misure eccezionali per rispondere all’emergenza e tra le ipotesi non si esclude il blocco della capitale. Il ministro della Salute britannico: "Siamo a un punto critico"