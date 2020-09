Francia, studenti sui social contro regole sull’abbigliamento a scuola

Dopo il caso del Musée d'Orsay, costretto a scusarsi con una ragazza che era stata bloccata all'ingresso per un vestito giudicato troppo scollato, in Francia arriva la sfida lanciata dai liceali al codice di abbigliamento imposto dagli istituti scolastici e giudicato “sessista”. Così sui social hanno preso piede gli hashtag #lundi14septembre e #liberation14 per invitare studenti e studentesse a presentarsi in classe vestiti a loro piacimento: tanti i selfie postati sui social, tra abiti colorati e “non a norma”.