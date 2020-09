Museo d'Orsay, respinta all'ingresso per la scollatura del vestito

I funzionari hanno motivato la loro decisione sostenendo che avrebbe violato il regolamento interno di decenza. Dopo un breve litigio, la visitatrice ha indossato la giacca per poter entrare

Ad una donna è stato vietato l'ingresso al museo d'Orsay a Parigi a causa della scollatura del suo vestito non conforme al regolamento interno di decenza. Sarebbe questa la motivazione dei funzionari della struttura che hanno bloccato la visitatrice che, per poter entrare, ha dovuto indossare una giacca. La donna si è sfogata affidando le proprie rimostranze ad un post pubblicato sul suo profilo Twitter (diventato virale in poco tempo).