Al Museo d’Orsay scollatura vietata: blitz delle Femen

La scollatura vietata al museo

Il blitz delle Femen arriva dopo lo sfogo sui social di una ragazza che ha raccontato quello che le è accaduto all’entrata del celebre museo, lo scorso 8 settembre. La visitatrice, all’ingresso, è stata fermata dal personale che le ha vietato di entrare perché aveva una scollatura troppo profonda. Dopo un breve litigio la ragazza ha deciso di coprirsi e mettersi la giacca per poter avere accesso al museo ed è riuscita quindi a visitare la struttura. Il giorno dopo, però, ha scritto su Twitter una lettera aperta al museo, raccontando nel dettaglio che cosa le era successo. "È martedì 8 settembre, il caldo aumenta nel pomeriggio e le braccia si scoprono. Ho voglia di andare al museo d’Orsay, e non sospetto che il mio décolleté sarà un oggetto di discordia. Arrivata all’ingresso non ho il tempo di mostrare il biglietto che la vista dei miei seni turba la funzionaria incaricata del controllo delle prenotazioni", scrive la giovane che poi descrive i dialoghi con il personale della struttura fino alla decisione di indossare la giacca, cioè l'unica alternativa per poter avere accesso alle sale interne. A corredo del post, una foto scattata qualche ora prima dell'accaduto, in cui si vede la ragazza indossare il vestito con la scollatura che ha scatenato le polemiche. Il museo, sempre su Twitter, ha risposto facendo sapere: "Ci dispiace profondamente e porgiamo le nostre scuse".