Donald Trump annuncia l'F-47, il "caccia più potente di sempre"

Si tratta dell'aereo di sesta generazione che fa parte del programma Next Generation Air Dominance (Ngad), il progetto per garantire agli Usa il dominio del cielo nella nuova era di guerre ipertecnologiche. Sarà costruito dalla Boeing e costerà tra i 200 e i 300 milioni di dollari

Il caccia militare "più potente della storia". Così il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'arrivo dell'F-47, aereo di sesta generazione e parte del programma Next Generation Air Dominance (Ngad), il progetto per garantire agli Usa il dominio del cielo nella nuova era di guerre ipertecnologiche, che sarà costruito dalla Boeing.

Un caccia da diverse centinaia di milioni di dollari

L'F-47 assomiglia quasi ad un velivolo alieno, mostrato in foto da Trump con il muso che sbuca prepotente tra le nuvole. La scelta del numero 47? Potrebbe essere un omaggio al tycoon, 47mo presidente americano. Il programma Ngad, hanno spiegato gli esperti, è "attualmente il programma più costoso nel budget di ricerca e sviluppo dell'Air Force", con spese previste in bilancio pari a quasi 20 miliardi di dollari previsti nei prossimi cinque anni. Il costo di ogni singolo caccia è previsto tra i 200 e i 300 milioni di dollari, il triplo di un F-35, giusto per avere un metro di paragone. Le specifiche tecniche del super velivolo, al momento, restana segrete, ma il punto di partenza sarà l'F-22 Raptor. "Rispetto a quest'ultimo, l'F-47 costerà meno e sarà più adattabile alle minacce future", ha commentato il capo di Stato maggiore dell'Air Force, il generale David W. Allvin. In particolare, ha spiegato, "avrà un raggio d'azione significativamente più lungo, uno stealth più avanzato, sarà più sostenibile, supportabile e avrà una maggiore disponibilità rispetto ai nostri caccia di quinta generazione", ha sottolineato, assicurando che l'aereo "volerà nel corso dell'amministrazione Trump".

Una "armata del cielo"

L'F-47 però non sarà solo, dato che il programma Ngad dovrebbe prevedere anche la creazione di una specie di "armata del cielo" integrata, della quale potrebbe far parte anche il B-21 Raider, bombardiere strategico di nuova generazione della Northrop Grumman, che potrebbe fare il suo debutto già nel 2026. Oltre a sciami di droni dotati di intelligenza artificiale, capaci di assicurare allo squadrone di battaglia molti vantaggi, come aumentare la portata d'azione sul campo, inquadrare bersagli, o fornire ulteriori difese. Qualcosa "che nessun caccia può fare" se non l'F-47, ha confermato ancora Donald Trump.