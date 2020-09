Birmingham, persone accoltellate in centro: un morto e 7 feriti. FOTO

Nottata di violenza nella città inglese, nella contea delle West Midlands: fra mezzanotte e mezzo e le 2.30 ci sono stati degli accoltellamenti in zone diverse. In un primo momento si era parlato di maxi-risse, poi si è fatta avanti l’ipotesi di attacchi “casuali”. Indagini in corso, si cerca un uomo in fuga ma non ci sono ancora arresti. Il ministro degli Esteri: non c’è “alcuna informazione” su una qualsiasi ipotesi terroristica