Regno Unito, diverse persone accoltellate a Birmingham

Il tweet della polizia

“Verso mezzanotte e mezza siamo stati chiamati per un accoltellamento in centro”, ha scritto la polizia delle West Midlands su Twitter. “Siamo subito arrivati, insieme ai colleghi del servizio di ambulanza. Poco dopo sono stati segnalati altri accoltellamenti nella zona. Sappiamo che ci sono una serie di feriti, ma al momento non siamo in grado di dire quanti o quanto gravi". Le immagini trasmesse dalle tv britanniche mostrano ampie aree del centro di Birmingham isolate con del nastro mentre gli agenti di polizia effettuano i rilievi. "Il lavoro è ancora in corso per stabilire cosa è successo e potrebbe volerci del tempo prima che siamo in grado di confermare qualcosa", ha detto ancora la polizia delle West Midlands. "In questa fase iniziale non sarebbe appropriato speculare sulle cause di quanto accaduto", ha aggiunto.