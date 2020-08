Gaza, l'annuncio di Hamas: intesa per frenare escalation con Israele

Il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha annunciato oggi 31 agosto che intese sono state raggiunte per "fermare l'escalation" lungo il confine con Israele dopo un mese di incidenti. Gli accordi, confermati anche da fonti israeliane, "contribuiranno a bloccare le aggressioni contro il nostro popolo", ha affermato. Haniyeh ha precisato anche che queste intese, mediate dal Qatar, includono la realizzazione di progetti a beneficio di Gaza e serviranno a contrastare la diffusione dei contagi di coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SULLA PANDEMIA - LO SPECIALE ).

Israele pronto a riaprire il valico commerciale di Kerem Shalom

Le fonti israeliane – citate da Ynet - hanno confermato che sono "state raggiunte intese tra Hamas e il Qatar sulla crisi con Israele". Anche secondo queste fonti c'è l'impegno del Qatar ad aumentare "le somme" per la Striscia e di dare "un contributo" contro il coronavirus. Israele riaprirà dal primo settembre il valico commerciale con Gaza di Kerem Shalom e ripristinerà le zone di pesca al largo delle coste della Striscia. Per quanto riguarda le altre richieste di Hamas - hanno proseguito - Israele vuole attendere la fine del lancio dei palloni incendiari da Gaza. L'annuncio arriva nel giorno in cui è avvenuto il primo storico volo da Tel Aviv ad Abu Dhabi, sulla scia dei lavori per gli accordi di pace mediati dagli Usa tra Israele ed Emirati Arabi uniti. L'evento era stato duramente criticato dal premier palestinese Mohammad Shtayyeh.