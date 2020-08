Bielorussia, Putin: insieme a Lukashenko per riserva forze sicurezza

"Le forze di Mosca non verranno impiegate fino a che elementi estremisti della Bielorussia non oltrepasseranno i limiti", ha spiegato il presidente della federazione russa durante un'intervista tv. "Naturalmente, se la gente è scesa in strada, bisogna tenerne conto, ascoltarla, reagire", ha aggiunto

La Russia, su richiesta del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, ha costituito "unità di riserva delle forze di sicurezza" pronte a intervenire nel Paese, dove da settimane continuano le proteste dopo l'esito delle elezioni presidenziali. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel corso di un'intervista andata in onda sul primo canale nazionale. "Le forze russe non verranno impiegate fino a che elementi estremisti della Bielorussia non oltrepasseranno i limiti, non cominceranno atti di violenza", ha aggiunto Putin, precisando: "Naturalmente, se la gente è scesa in strada, bisogna tenerne conto, ascoltarla, reagire".

Putin: "Posizione Russia più neutrale rispetto ad altri Paesi" approfondimento Bielorussia, Ue imporrà sanzioni e non riconosce elezioni del 9 agosto Il presidente Putin ha affermato che la posizione di Mosca sulla situazione in Bielorussia è molto più neutrale di quella di altri Paesi. "A mio parere, il nostro comportamento in relazione agli eventi in Bielorussia è molto più riservato e neutrale rispetto a quello di altri Paesi europei e degli Usa", ha detto in un'intervista tv andata in onda su Rossiya-1. "Lukashenko deve ascoltare la gente in piazza" Putin ha anche aggiunto che le autorità bielorusse devono tenere conto delle proteste in corso. "Crediamo che tutti i partecipanti a questo processo (la crisi in Bielorussia, ndr) avranno abbastanza buon senso per trovare una via d'uscita con calma, senza estremismi", ha detto il presidente russo.

"Arresto di cittadini russi è stata operazione dei servizi segreti ucraini e Usa" approfondimento Bielorussia, Lukashenko dispiega esercito a confini occidentali Putin è tornato anche sull'arresto dei 33 cittadini russi in Bielorussia, accusati da Minsk di essere mercenari della Wagner. Il presidente ha spiegato che si è trattato di un'operazione condotta dai servizi segreti ucraini e americani. "Non erano lì per destabilizzare la situazione in Bielorussia. È stata un'operazione congiunta delle agenzie di intelligence ucraine e americane - ha detto Putin -. Questo è noto a un buon livello di certezza ora. Alcuni partecipanti a questo processo, osservatori, persone ben informate ormai non lo nascondono nemmeno".