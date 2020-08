Usa, Kenosha in fiamme: paralizzato l'afroamericano ferito

Non si fermano le proteste e il Wisconsin è diventato il nuovo epicentro delle manifestazioni anti-razzismo. Resta in ospedale Jacob Blake, l'uomo ripetutamente colpito alla schiena con colpi di arma da fuoco da alcuni agenti. Il governatore dichiara lo stato d'emergenza

Kenosha, in Wisconsin, è diventata il nuovo epicentro delle proteste anti-razzismo dopo la diffusione di un nuovo video in cui un afroamericano è stato ferito con colpi di arma da fuoco alla schiena da alcuni agenti. Il governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha dichiarato lo stato di emergenza nello Stato in seguito alle proteste per Jacob Blake. Durante le manifestazioni alcuni gruppi hanno infranto le vetrine dei negozi, buttato giù i cartelli stradali e dato alle fiamme alcune auto, mentre le forze dell'ordine hanno risposto con l'uso di gas lacrimogeni.

L'uomo colpito dalla polizia resta in ospedale leggi anche Usa, poliziotto spara alla schiena di un afroamericano: è grave A fermare le proteste non è bastato il coprifuoco e la presenza della Guardia Nazionale. Intanto Jacob Blake, l'afroamericano che ha subito l'aggressione, resta in ospedale. Il padre ha detto che l'uomo avrebbe "otto buchi sul suo corpo" ed è "paralizzato dalla vita in giù". Il video shock sull'incidente è arrivato dopo che da mesi negli Usa si manifesta in varie città contro il razzismo e l'uso eccessivo della forza da parte della polizia. Dalla morte di George Floyd, le proteste non si sono mai fermate.

Arrestate almeno 11 persone leggi anche New York, imbrattata scritta Black Lives Matter davanti a Trump Tower A Kenosha almeno 11 persone sono state arrestate nel corso delle manifestazioni. "Sosteniamo le proteste pacifiche ma non possiamo e non consentiremo ai manifestanti di distruggere proprietà e mettere a rischio la sicurezza", hanno avvertito le autorità. Migliaia di persone sono scese in piazza anche in altre città, fra le quali New York e Los Angeles.