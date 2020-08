Coronavirus Brasile, il figlio di Bolsonaro è positivo al Covid-19

Il figlio maggiore del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, il senatore Flavio Bolsonaro, ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus e di essere asintomatico. “Mi sento bene e non ho sintomi", ha scritto in un tweet il 39enne. Intanto nel Paese, fa sapere il quotidiano Folha de S. Paulo sulla base dei dati del governo, dall'inizio della pandemia è stato infettato un professionista della salute al minuto. Il Brasile è il secondo Paese al mondo per numero di contagi, oltre 3 milioni e 622mila, e di vittime (più di 115mila).

In Brasile contagiato un professionista sanitario al minuto

In Brasile, sul totale di 258.190 professionisti contagiati, più di un terzo sono tecnici infermieristici, con 88.898 contaminati, ha indicato la segreteria della Gestione del lavoro del ministero della Sanità. In quella lista di malati ci sono anche 37.689 infermieri, 27.767 medici, 12.545 operatori sanitari e 11.097 receptionist delle unità sanitarie. Secondo il Consiglio federale degli infermieri (Cofen), fino alla prima metà di agosto sarebbero morti 350 infermieri. Per il governo federale, invece, sono 227 in totale i professionisti della salute deceduti. "La negligenza del governo di Jair Bolsonaro incoraggia comportamenti a rischio nella società, aumentando il numero di infetti e morti, e questo fa sì che gli operatori sanitari si contagino con maggiore facilità", ha affermato il direttore di Cofen, Gilney Guerra.