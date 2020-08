La legge è passata con 257 voti a favore e 150 contro: previsti fondi a favore delle Poste e il blocco dei tagli che si teme possano rallentare il voto per corrispondenza alle presidenziali. Ai dem si sono uniti 26 repubblicani. Ma il provvedimento difficilmente passerà al Senato. In ogni caso Trump ha già minacciato il veto

Con 257 voti a favore e 150 contro, la Camera Usa ha approvato una legge per stanziare 25 miliardi a favore delle Poste e bloccare i tagli che si teme possano rallentare il voto per corrispondenza alle elezioni presidenziali di novembre. Modalità che i democratici vogliono estendere per la pandemia ma che Donald Trump ritiene favorisca i brogli. Ai dem, che controllano la Camera, si sono uniti anche 26 repubblicani, che hanno rotto i ranghi. Difficile però che il provvedimento passi al Senato, controllato dai repubblicani. In ogni caso Trump ha già minacciato il veto.