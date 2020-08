Usa 2020, le poste: i voti potrebbero arrivare in ritardo

Milioni di voti per le elezioni presidenziali Usa a novembre 2020 spediti via posta potrebbero non arrivare in tempo per essere conteggiati. È l'avvertimento dell'Usps (il servizio postale americano) contenuto in una lettera spedita in luglio a tutti gli Stati, secondo quanto rivelato dall'Nbc mentre infuria la polemica tra il presidente americano Donald Trump e i democratici sul voto via posta. "Alcune scadenze - è scritto nella lettera - potrebbero essere incompatibili con i nostri servizi di consegna".