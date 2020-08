Usa, da Obama a Hillary Clinton: terzo giorno della convention Dem

Nancy Pelosi: "Trump disprezza famiglie di lavoratori e donne"

La speaker della Camera Nancy Pelosy ha iniziato il suo intervento chiedendo unità al popolo americano "non per denunciare il male, ma per illuminare un cammino per far avanzare il nostro Paese. Questo è il proposito che guida i democratici alla Camera, combattiamo per il popolo". Poi un duro attacco all'attuale presidente Usa Donald Trump: "Come speaker della Camera, ho visto di persona il disprezzo di Donald Trump per i fatti, per le famiglie di lavoratori e per le donne in particolare - ha proseguito Pelosi - un disprezzo scritto nelle sue politiche verso la nostra salute e i nostri diritti, non solo nel suo comportamento. Ma noi sappiamo che non prevarrà e che quando le donne hanno successo, l'America ha successo".