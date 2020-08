Coronavirus Croazia, movida e scarso uso delle mascherine a Pag

Al Resto del Carlino il racconto di due giovani italiani tornati col Covid-19 dopo una vacanza sull'isola croata: lì la situazione "è un po' più tranquilla, c'è meno allarmismo". In alcuni locali al chiuso i dispositivi di protezione individuale erano obbligatori, "mentre in altri la scelta era a discrezione del proprietario"

Avevano organizzato un viaggio di maturità a Novalja, sull'isola di Pag in Croazia, e sono ritornati in Italia con il coronavirus. È la storia di Filippo Pasini (19 anni) e Federico Bianco (18), che ora sono in isolamento dopo il tampone positivo. Come riporta Il Resto del Carlino, tutto è cominciato da un amico che faceva parte della loro compagnia, che al ritorno ha avuto un po' di febbre. Da lì, riscontrata la sua positività, è partito il tracciamento, fino alla scoperta di nuovi casi. Al quotidiano bolognese i due ragazzi respingono le 'accuse' di poca accortezza: la rinuncia al viaggio per Zante (Grecia), dove "la situazione sanitaria ha iniziato a peggiorare", nessuna uscita al ristorante e la ricerca di informazioni sul sito della Farnesina sui Paesi a rischio contagio. Filippo riassume: "Non siamo partiti col paraocchi, fregandocene di tutto". (CORONAVIRUS, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).