Coronavirus, a Pag in Croazia boom di contagi da rientro tra i giovani

Salgono i contagi in Croazia e tra i picchi più alti c’è quello dell’isola di Pag, gettonata meta turistica da dove ieri sono rientrati in Italia anche 10 lombardi risultati positivi al coronavirus. Ieri, 12 agosto, nel Paese sono stati registrati 130 nuovi casi di coronavirus, ovvero il secondo giorno peggiore per numero di contagi dall'inizio dell'epidemia, dopo l’11 luglio, quando gli infetti erano stati 140. Intanto il governo, con il ministro Roberto Speranza, ha chiesto alle Regioni di svolgere test per chi rientra da Croazia, Spagna, Malta, Grecia (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE).

I contagi in Croazia approfondimento Tampone Covid-19 per chi arriva da Spagna, Grecia, Croazia e Malta Il numero dei casi di infezione attiva in Croazia è salito a 686, tuttavia i casi da terapia intensiva sono soltanto otto. Il numero delle vittime nel Paese è di 160 e da fine febbraio sono stati registrati 5.870 contagi. Secondo l'Unità di crisi, i nuovi casi riguardano soprattutto i giovani in vacanza che spesso partecipano a feste affollate in bar e locali notturni. E tra le principali mete croate c’è proprio l’isola di Pag. Le misure speciali La Croazia ieri ha deciso alcune misure straordinarie: nei bar e nei locali non è più permesso servire i clienti al chiuso, e possono restare aperti solo quelli che hanno in uso spazi all'aperto, come terrazzi o spiagge. Negli ultimi dieci giorni sono stati registrati già 28 casi di contagio di turisti stranieri rientrati dalle vacanze in Croazia, la maggior parte di questi venivano dall'Austria, dalla Slovenia e dall'Italia.