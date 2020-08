Kanye West, arriva il merchandising della sua campagna elettorale

Kanye West è pronto a correre per essere eletto presidente degli Stati Uniti , e nessun aspetto è lasciato al caso. Il rapper ha già presentato la linea di merchandising le cui vendite andranno a supportare la sua candidatura. "Kanye 2020 Vision" è il motto stampato su magliette e cappellini che, anche se non sono ancora in vendita, hanno già suscitato polemiche e curiosità.

La corsa di Kanye West

Secondo i primi sondaggi Kanye West al momento non raggiunge neppure il 2 per cento delle preferenze. Ed è riuscito a entrare in lizza per il voto presidenziale in un piccolo numero di Stati americani, mentre non ha potuto presentare la propria candidatura in altri (di cui alcuni chiave). Inoltre, il nome di West sarà rimosso dalle elezioni in Illinois, il suo Stato di appartenenza, per l'irregolarità di alcune firme raccolte dal suo team. Il rapper nel frattempo sta affrontando anche notevoli turbolenze private, che lo vedono contrapposto alla famiglia della moglie Kim Kardashian e alla sua stessa partner. Lei, nonostante tutto, continua a difenderlo dagli attacchi dell'opinione pubblica, che bersaglia West dopo la sua scelta di candidarsi.