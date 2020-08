Coronavirus, Trump: accordo con Moderna per 100 milioni dosi vaccino

Mentre la Russia di Putin annuncia la registrazione del primo vaccino contro il Covid-19 , gli Stati Uniti continuano a lavorare a loro volta sul farmaco. E, come annunciato dal presidente Donald Trump, Washington ha raggiunto un accordo con Moderna per 100 milioni di dosi di vaccino ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

L'accordo e l'opzione su altri 400 milioni di dosi

Come scrive anche la Cnbc, Moderna in una nota ha confermato l'accordo, che ha un valore di 1,5 miliardi di dollari e che prevede l'opzione per gli Stati Uniti di acquistare ulteriori 400 milioni di dosi. L’annuncio è arrivato poche ore dopo il 'colpo di reni' da parte della Russia che, a quanto riportano le autorità di Mosca, ha tagliato il traguardo della registrazione per prima, nella corsa al vaccino che vedeva un testa a testa tra Usa, Cina e Gran Bretagna, le uniche che avevano in corso test di fase 3, quelli decisivi prima dell'autorizzazione al commercio.