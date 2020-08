Coronavirus, Usa verso 5 milioni di casi. Brasile, quasi 100mila morti

Oltre 720mila le vittime in tutto il mondo. Secondo gli ultimi conteggi della Johns Hopkins University, negli Stati Uniti ad oggi il bilancio complessivo dei contagi è a quota 4.941.635, inclusi 161.347 morti. La pandemia "sta scomparendo in Usa”, ha dichiarato però il presidente Donald Trump. Il numero complessivo dei casi confermati di Covid-19 in Brasile è salito a 2.962.442

Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus a livello globale ha superato la soglia dei 720mila, mentre il numero complessivo dei contagi ha oltrepassato quota 19,3 milioni. È quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo i nuovi dati, i decessi nel mondo dall'inizio della pandemia sono ad oggi 720.074 a fronte di 19.306.868 contagi. Finora sono guarite nel complesso 11.682.733 persone (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LE GRAFICHE).

Usa, oltre 161mila vittime approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Gli Stati Uniti si avviano rapidamente verso la soglia dei cinque milioni di casi di coronavirus. Secondo gli ultimi conteggi della Johns Hopkins University, ad oggi il bilancio complessivo dei contagi è a quota 4.941.635, inclusi 161.347 morti. Dall'inizio della pandemia sono guarite nel Paese 1.623.870 persone. La pandemia "sta scomparendo in Usa”, ha però dichiarato Donald Trump in una conferenza stampa nella sua residenza a Bedminster. Gli Usa continuano ad essere da tempo al primo posto nella classifica mondiale per gli effetti del Covid.

California, oltre 10mila morti approfondimento Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata Il bilancio dei morti in California ha superato ieri quota 10mila: lo ha reso noto il Dipartimento della Salute pubblica dello Stato. Nella giornata di venerdì sono stati rilevati 142 nuovi decessi, un dato che ha portato il totale delle vittime a quota 10.011. Sempre ieri, i nuovi contagi sono stati 8.436, un dato che porta il totale dall'inizio della pandemia a quota 538.416, il livello più alto di qualsiasi altro Stato Usa.

In Brasile sfiorati i 100mila morti approfondimento Coronavirus Italia, quali sono i nuovi focolai da Nord a Sud. FOTO Il Brasile nelle ultime 24 ore ha registrato ulteriori 1.079 decessi e 50.230 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: lo ha comunicato in serata il ministero della Sanità locale. Il numero complessivo dei casi confermati di Covid-19 nel Paese è dunque salito a 2.962.442, mentre il totale delle vittime dall'inizio della pandemia ha raggiunto quota 99.572. Secondo il governo, il gigante sudamericano ha attualmente 794.476 pazienti monitorati, mentre altri 2.068.392 sono guariti. Il tasso di letalità si è mantenuto al 3,4%.