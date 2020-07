Coronavirus, Brasile: oltre 2,6 mln di casi. Continua corsa a vaccino

Il Paese del Sudamerica ha registrato più di 57mila nuovi contagi in 24 ore. In un giorno 1.129 nuove vittime, per un totale di morti da inizio emergenza che è salito ad oltre 91mila. Lo Stato di San Paolo, epicentro della pandemia, ha annunciato l'intenzione di produrre 120 milioni di dosi del vaccino cinese CoronaVac. Intanto il leader di opposizione ed ex presidente Lula dice: “Penso che Bolsonaro abbia finto contagio per promuovere idrossiclorochina”