Sono ormai oltre 750mila i casi di contagio da Coronavirus in Africa. È quanto riporta la Reuters, in base ai dati del governo e dell'Oms. In particolare, i casi risultano essere oltre 751mila e più di 15.700 le vittime. Una situazione che è sempre più preoccupante, in particolare in Sudafrica dove i casi hanno superato quota 381mila

