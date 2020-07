Gli italiani entrati a far parte di famiglie reali europee FOTO

6/15 ©Getty

Per molti anni Paola ha detenuto lo scettro della principessa più bella ed elegante d'Europa. I doveri della corona hanno cementato la coppia, che però era in crisi già dalla fine degli anni Sessanta, come confessato dallo stesso re Alberto II. Indebolita da un ictus che l'ha colpita nel 2018, ora l'ex sovrana deve fare i conti con una confessione dolorosa: l'82enne ex monarca è stato costretto ad ammettere di essere il padre naturale di Delphine Boel, 51 anni, nata da una relazione segreta con una baronessa