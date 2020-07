1/20 ©Getty

Il matrimonio non è mai un argomento sereno per la famiglia reale britannica. Lo hanno messo ben in evidenza serie come "The Crown" o "The Royals". Proprio per ragioni di cuore Enrico VIII ha fondato la chiesa anglicana. Secoli dopo donne e uomini divorziati hanno cambiato le sorti del trono del Regno Unito, fino ad arrivare alla turbolenta Megxit decisa dal principe Harry e Meghan Markle. Ma l'amore fa la sua magia, anche tra i reali oltre la Manica, unendo e separando destini. Ecco i matrimoni più famosi

