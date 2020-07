Beatrice di York, matrimonio segreto con Edoardo Mapelli Mozzi

Cerimonia privata a Windsor davanti alla Regina Elisabetta per le nozze tra la principessa Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi, nobile immobiliarista italiano

Con una cerimonia segretissima nella Cappella di Ognissanti al Windsor Great Park, davanti a venti ospiti tra i quali la regina Elisabetta e il marito, Beatrice di York ha sposato il fidanzato italiano Edoardo Mapelli Mozzi dopo che il lockdown aveva rovinato i loro piani costringendoli a posticipare le nozze. Un matrimonio molto intimo, con la presenza dei soli familiari degli sposi, nel rispetto delle norme anti-covid. Avrebbe dovuto svolgersi il 29 maggio scorso ed essere un grande evento con tanti ospiti, ma l’emergenza sanitaria mondiale ha cambiato i loro progetti. A complicare la situazione poi ci si è messo anche lo scandalo che ha coinvolto il Principe Andrea, padre della sposa, nel caso Epstein negli Stati Uniti, che ha portato i due giovani a preferire un basso profilo mediatico. Così è rimasto tutto sospeso fino a questo 17 luglio, data scelta per consentire alla Regina, nonna di Beatrice, di presenziare alle nozze prima dell’imminente partenza per la residenza di Balmoral di fine mese (Lady Diana Spencer, la storia della principessa triste in 20. FOTO).