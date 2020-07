Il presidente, dal South Dakota, attacca i democratici e il movimento nato per spazzare via della città americane le statue e tutti i simboli del razzismo e del passato coloniale. È in atto una "campagna impietosa per spazzare via la nostra storia", spiega il tycoon. Poi l'annuncio: "Ordine esecutivo per creare un monumento ai giganti del passato". LA FOTOGALLERY