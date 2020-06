Trump, elogio ai suprematisti bianchi in un tweet. Polemica

Il presidente condivide un video di suoi supporter che gridano "White power". Dopo le reazioni negative è costretto a rimuoverlo. Ma le scuse non bastano a frenare le critiche

“Gente fantastica”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito un gruppo di suoi sostenitori che in un video di due minuti da lui postato su Twitter urlavano lo slogan suprematista “white power”, potere bianco. Il tycoon dopo qualche ora è stato costretto a cancellare il tweet per le polemiche scatenatesi sui social. "Il presidente non lo aveva visto tutto", la difesa della Casa Bianca. Tim Cotton, l'unico senatore afroamericano repubblicano, aveva definito il video "offensivo", chiedendo al presidente di ritirarlo.