Copenaghen, statua della Sirenetta vandalizzata: "Pesce razzista"

“Racist fish”, pesce razzista. È questa la scritta apparsa sulla pietra che regge la statua della Sirenetta nel porto di Copenaghen (FOTO) in un atto che sembrerebbe legato all'ondata iconoclasta seguita alle proteste anti-razziste dopo la morte di George Floyd. Il personaggio nato dalla penna dello scrittore Hans Christian Andersen, simbolo della capitale danese, è stato preso di mira da un blitz non ancora rivendicato da nessuno stando a quanto riporta l’Associated press. Intervistata dalla tv danese, l'esperta dell'opera di Andersen, Ane Grum-Schwensen, ha spiegato che la storia della Sirenetta non contiene allusioni razziste.