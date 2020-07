1/15 ©Getty

A Brooklyn, New York, è crollato un palazzo di 3 piani. Per ora non si registrano feriti gravi, lo stabile infatti ospitava una palestra e al momento dell'incidente era chiusa. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che una persona ha subito un lieve infortunio



Coronavirus Usa, riapre New York: scatta oggi la nuova fase