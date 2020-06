Usa, Obama attacca Trump: governa in modo incompetente e meschino

L’ex presidente si schiera contro il suo successore, accusandolo di governare in modo “disorganizzato. Il suo approccio è un pericolo esistenziale per i valori dell’America”. Intanto tafferugli tra polizia e manifestanti a Phoenix, in Arizona, dove Trump ha tenuto un discorso davanti a un gruppo di circa tremila persone. Dal palco il tycoon dice: se a novembre Joe Biden vincerà le presidenziali americane "questo Paese sarà un disastro”

Obama attacca Trump

Obama gode ancora di enorme popolarità tra la base dei democratici, e la sua presenza ha fruttato alle casse della campagna di Biden già oltre 7,6 milioni di dollari, di cui 4 milioni versati da circa 120mila persone ancor prima che iniziasse l'evento di raccolta fondi. L'ex presidente ha quindi accusato Trump di minare le fondamenta del Paese: "Con il mio predecessore - ha affermato riferendosi a George W.Bush - non ero d'accordo su tantissime cose, ma lui aveva una grande considerazione per lo stato di diritto e per l'importanza delle nostre istituzioni. Quello che abbiamo visto negli ultimi anni è una Casa Bianca sostenuta dai repubblicani in Congresso che ha messo in discussione le reali fondamenta di chi noi siamo e dovremmo essere". Obama - citando le critiche sulla gestione della pandemia, la linea dura in materia di immigrazione e il tentativo di politicizzare la giustizia - si è detto quindi "fiducioso e ottimista che soprattutto gli elettori più giovani voteranno per mandare via Trump dalla Casa Bianca”.