Coronavirus, allarme in Texas. In America Latina oltre 100mila morti

Nello Stato americano nelle ultime 24 ore si è registrato un record di oltre 5.000 nuovi casi di contagio. Il governatore Greg Abbott ha invitato tutti i cittadini a stare a casa. Forte impennata anche in America Latina: le vittime hanno superato quota 100mila. Preoccupa la situazione del Brasile

La pandemia di coronovirus non si ferma e continua a preoccupare in diverse parti del mondo (AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). Le situazioni più a rischio in questo momento sono negli Usa e in America Latina. Nel Sudamerica si sono superate le 100mila vittime, con il Brasile che resta il caso più drammatico. Record di contagi in Texas È allarmante la situazione in Texas, negli Usa, dove nelle ultime 24 ore si è registrato un record di oltre 5.000 nuovi casi di contagio. Lo Stato, che ha iniziato precocemente il suo deconfinamento all'inizio di maggio, è ora uno degli epicentri dell’emergenza insieme alla Florida e alla California. Il governatore Greg Abbott, repubblicano, ha invitato tutti i cittadini a stare a casa. "Non c'è alcuna ragione in questa fase a uscire di casa senza necessità reale", ha detto Abbott finora restio all'idea di un altro lockdown.

Negli Usa quasi 800 morti in 24 ore vedi anche Los Angeles, lezioni in palestra riprendono in box di plastica. FOTO Gli Stati Uniti hanno registrato quasi 800 nuovi decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, e nel periodo sono stati diagnosticati più di 32.000 casi, secondo i dati della Johns Hopkins University. In totale risultano 121.176 morti legati al Covid-19 e 2.342.739 casi diagnosticati. In alcuni primi focolai dell'epidemia, come New York, la situazione è migliorata, ma diversi Stati nel sud e nell'ovest del Paese stanno registrando un aumento del numero di casi positivi. Quasi la metà dei 50 Stati americani ha registrato un aumento del numero di casi nelle ultime due settimane.