Minneapolis, sparatoria in città: un morto e 11 feriti

Sparatoria in Stato Ny, nove feriti in assembramento

Un’altra sparatoria si è verificata negli Usa a Syracuse, nello stato di New York. Nove persone sono rimaste ferite in un largo assembramento. L'incidente è cominciato quando la polizia ha risposto alla segnalazione di una vettura rubata. Quando è arrivata sul posto, ha trovato centinaia di persone in strada. La gente è corsa verso gli agenti per dire che qualcuno era stato colpito. Sulla scena sono state trovate nove persone ferite, tra i 17 e i 53 anni. Una è in gravi condizioni. Le altre otto non sono in pericolo di vita. Ignoti per ora causa e responsabili della sparatoria. Il sindaco Ben Walsh ha detto di non essere al corrente di autorizzazioni per l’assembramento.