La copertina del New Yorker dedicata a George Floyd

La storica rivista americana dedica la prima pagina all'uomo ucciso a Minneapolis dalla polizia e a tutte le vittime afroamericane. "Say Their Names", così si chiama l'illustrazione, viene poi raccontata nel dettaglio in un articolo interattivo

"Say Their Names" è il nome della potente prima pagina del New Yorker, firmata dall'artista Kadir Nelson, dedicata a George Floyd, l'afroamericano ucciso il 25 maggio a Minneapolis. L'uccisione dell'uomo da parte di un agente di polizia, con la complicità di altri tre, ha dato il via a proteste contro il razzismo in tutto il mondo, ancora più accese dopo la morte ad Atlanta del 27enne afroamericano Rayshard Brooks.